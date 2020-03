Goldman Sachs vê probabilidade crescente de PIB abaixo de 1% em 2020

São Paulo — A onda de cortes nas previsões para o crescimento brasileiro em 2020 parece não estar perto do fim. O que já parecia complicado com o risco de o avanço do surto de coronavírus desacelerar a atividade, piorou consideravelmente — ao menos num primeiro momento — com a recente queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia, que derrubou os preços do petróleo.

As revisões mais recentes foram impulsionadas pela epidemia e pela divulgação, no último dia 4, do Produto Interno Bruto (PIB) referente a 2019, aquém do esperado pelo mercado, e não contam com esse último evento internacional. Nessa linha, o Goldman Sachs, que revisou sua projeção de alta de 2,2% para 1,5% na semana passada, vê uma probabilidade cada vez maior de um crescimento abaixo de 1% em 2020.

“Existem canais que impactam negativamente o Brasil nesse cenário: comércio, turismo, fluxo mais volátil de capital financeiro, deterioração dos termos de troca devido aos preços mais baixos das commodities, interrupções nas cadeias de fornecimento de bens / insumos intermediários que prejudicam a capacidade de alguns setores de produzir (por exemplo, automóveis , aparelhos, produtos farmacêuticos etc.), condições financeiras mais apertadas à medida que os spreads de crédito aumentaram e, eventualmente, também medidas para conter um eventual surto dentro do país, o que geraria restrições de movimentação e um impacto muito grande na atividade, principalmente nos serviços”, diz Alberto Ramos, diretor de pesquisas do banco para América Latina.

O cenário cogitado na análise de Ramos seria um dos mais graves para o país, já que considera a disseminação do coronavírus internamente, a exemplo do que acontece hoje na Itália. Se isso ocorresse, o setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB brasileiro, seria atingido em cheio. “As pessoas parariam de ir aos cinemas, teatros, shows, restaurantes”, diz Luana Miranda, pesquisadora da área de economia aplicada do Ibre. A pesquisador ressalta por outro lado, que esse não é o cenário base do instituto, que revisou de 2,2% para 2% na semana passada, com perspectiva negativa.

Enquanto o vírus se mantiver longe de se espalhar no país, o setor mais afetado é a indústra, por conta da escassez de produtos importantes para produção nacional. Essa realidade já afeta alguns setores.

Sondagem realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) aponta que 70% das entrevistadas já apresentam problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos provenientes da China. “Esse resultado indica um agravamento da situação em relação às pesquisas anteriores. Na primeira pesquisa (5 de fevereiro), o número de empresas com problemas era de 52%, e, na segunda sondagem (20 de fevereiro), 57% das consultadas apontavam impacto negativo”, diz a associação.

A situação de desabastecimento é observada principalmente entre os fabricantes de produtos de Tecnologia da Informação (celulares, computadores, entre outros). A pesquisa contou com a participação de 50 indústrias das diversas áreas do setor eletroeletrônico.

Ladeira abaixo

As previsões de cresicmento econômico têm se deteriorado numa velocidade maior que a observada em 2019, quando começaram o ano em 2,5% e foram caindo até 1,1%

Só na última semana, os bancos BTG, UBS, Daycoval, a MB Associados e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) revisaram seus cálculos, que ficam dentro do intervalo entre 1,3% e 2,1%. Nas semanas anteriores, Barclays, Citibank, BNP Paribas, MUFG Brasil, JP Morgan e Santander já haviam revisado seus cálculos para valores dentro desse intervalo.

“É possível que o número seja novamente reduzido, de 1,7% para 1,5%, se a crise piorar”, diz Sergio Vale, economista-chefe da MB.

Já o Daycoval tem duas suposições: num cenário em que a China cresce 5%, o PIB brasileiro deve ter alta em torno de 1.3%. “Já se o país asiático tiver uma recuperação perfeita e crescer 5,75% neste ano, esse 1.3% pode virar 1.8%”, diz Rafael Cardoso, economista-chefe da instituição. Até a semana passada, o cenário base do banco, de uma recuperação chinesa, contava com um avanço correspondente maior no Brasil, de 2,1%.

No último boletim Focus, o mercado passou a ver crescimento econômico abaixo de 2% neste ano pela primeira vez: de 1,99%, contra 2,17% antes. Na mesma época do ano passado, as expectativas para o PIB de 2019 convergiam para 2,28%.

O mesmo movimento é visto nas previsões da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1,7% para 2020. Na mesma época do ano passado, a previsão da organização para o crescimento de 2019 era de 1,9%.

A opinião geral é de que o choque causado pelo coronavírus se dissipará no segundo semestre. Se não, o país terá um crescimento pífio pelo quarto ano seguido, o que deverá deixar o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, muito mais preocupado.