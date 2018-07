GLP empresarial fica 57,52% mais caro do que gás residencial, diz Sindigás

Denise Luna, do Estadão Conteúdo

Rio – O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que depois do aumento de 4,4% anunciado nesta quarta-feira, 4,pela Petrobras para o gás de cozinha (GLP 13 kg) a diferença entre o preço do gás empresarial para o residencial foi para 57,52%. Em relação ao preço praticado no mercado internacional, o “ágio” da Petrobras seria de 25,45%, segundo o Sindigás.

“Esse ágio vem pressionando ainda mais os custos de negócios que têm o GLP entre seus principais insumos, impactando de forma crucial as empresas que operam com uso intensivo de GLP“, disse o Sindigás em nota.

Segundo a entidade, os ajustes do gás de cozinha irão variar entre 4,2% e 4,6%, dependendo do polo de suprimento. O aumento vale a partir de quinta-feira, 5.