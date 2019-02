Geithner: FMI pode levantar fundos rapidamente para crises

Washington – O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, afirmou nesta quarta-feira que o Fundo Monetário Internacional (FMI) está em posição de levantar um volume substancial de capital rapidamente, mas que isso não deve substituir uma resposta da Europa à sua crise de dívida.

“O FMI está em uma posição muito boa… para demonstrar ao mundo que… tem a capacidade de levantar capital adicional de outros países muito, muito rapidamente se precisar fazer isso”, disse Geithner na Brookings Institution.

“Acho que isso é bom porque provará ao mundo que existe uma capacidade substancial que pode reforçar o que os europeus estão fazendo e ajudar a aliviar, se necessário, os efeitos de qualquer trauma europeu no resto do mundo.” “O que não queremos ver é as pessoas olhando para o FMI como uma maneira de substituir uma resposta europeia mais enérgica”, disse ele.