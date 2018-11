Gastos do consumidor dos EUA sobem e pressão inflacionária diminui

Washington – Os gastos do consumidor norte-americano registraram em outubro o maior aumento em sete meses, mas as pressões sobre os preços desaceleraram, com a medida de inflação monitorada pelo Federal Reserve registrando o menor aumento anual desde fevereiro.

O Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira que o gasto dos consumidores, que responde por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, saltou 0,6 por cento no mês passado, quando as famílias gastaram mais com remédios e serviços públicos.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos dos consumidores aumentariam 0,4 por cento em outubro. Quando ajustados pela inflação, os gastos do consumidor avançaram 0,4 por cento, também o maior ganho em sete meses e apontando para um ritmo sólido de consumo no início do quarto trimestre.