Gastos das famílias britânicas têm ritmo mais fraco desde 2012

Londres – As famílias britânicas enfrentaram outro período difícil nos três meses até setembro, pois aumentaram seus gastos no ritmo anual mais lento desde 2012, de acordo com dados oficiais.

Em números que destacam as dificuldades que a economia do país enfrenta à medida que o Brexit se aproxima, a Agência Nacional de Estatísticas confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4 por cento no terceiro trimestre, em linha com a mediana das previsões em pesquisa da Reuters com economistas.

O crescimento anual foi revisado para 1,7 por cento, ante 1,5 por cento, mas as despesa das famílias cresceram em base anual de 1 por cento, ritmo mais fraco desde o início de 2012.