Gasto online de consumidores nos EUA atinge US$100 bi no 1º trimestre

Os consumidores norte-americanos gastaram 100 bilhões de dólares em compras online no primeiro trimestre, com impulso de promoções, disse a Adobe Analytics nesta quarta-feira, destacando a transição de lojas físicas para virtuais.

As vendas subiram 14,1 por cento ante mesmo trimestre de 2017, impulsionadas pelas vendas do Dia do Presidente e do Dia de Martin Luther King Jr, segundo relatório da Adobe.

“Esse crescimento contínuo e acelerado dos gastos online sugere que a confiança do consumidor continua alta e suspeitamos que o forte mercado de ações também esteja ajudando as vendas online”, disse Sid Kulkarni, gerente da Adobe Digital Insights.

Os descontos, que prejudicaram as vendas durante as compras de fim de ano de novembro a dezembro nos últimos anos, mostraram poucos sinais de mudança durante o primeiro trimestre.

Por exemplo, as promoções do Dia do Presidente em fevereiro ofereceram descontos médios de 5,5 por cento em tablets, 2,5 por cento em televisores e 1,6 por cento em eletrodomésticos e brinquedos, segundo o relatório da Adobe.

“Estamos vendo uma desaceleração de gastos nos dias antes de datas importantes de compras e, em seguida, um impulso quando as vendas começam”, disse Kulkarni. “Isso sugere que consumidores online estão cada vez mais experientes e esperando para comparar ofertas de varejistas para, em seguida, gastar mais quando os preços caem.”

Os preços caem mais rápido online do que nas lojas, já que os varejistas usam algoritmos dinâmicos que fazem mudanças mais rápidas em sites e os vendedores são mais agressivos em cortar preços online, segundo o relatório.