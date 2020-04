G20 prevê supensão de dívidas de países pobres em até US$14 bilhões

Líderes financeiros das 20 maiores economias (G20) estão discutindo uma moratória imediata da dívida de até 14 bilhões de dólares para ajudar os países pobres a liberar fundos na luta contra a pandemia de coronavírus, disse uma importante autoridade alemã nesta terça-feira.

A moratória da dívida, sugerida pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, provavelmente será a parte principal de um plano de ação que os ministros das Finanças do G20 devem ajustar e apresentar na quarta-feira, informou a autoridade.

“A Alemanha está assumindo a responsabilidade não apenas em casa e na Europa, mas também no mundo — e é por isso que apoiamos a moratória da dívida proposta pelo FMI e pelo Banco Mundial para ajudar os países mais pobres do mundo”, disse a autoridade, que falou sob condição de anonimato.

O plano para suspender imediatamente o pagamento da dívida é apoiado por todos os países credores do G20, bem como pelos membros do Clube de Paris de credores do setor público, disse a autoridade.

“Estamos falando aqui de uma soma total de até 14 bilhões de dólares que os países mais pobres poderão pagar mais tarde e, portanto, podem ser gastos em medidas relacionadas ao Covid-19”, disse o funcionário, acrescentando: “Isso certamente pode ser chamado de passo histórico.”

A questão da redução da dívida deve ser discutida ainda este ano, quando houver mais clareza sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus, disse o funcionário.