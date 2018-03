G20 discute sobretaxas de Trump em Buenos Aires

A semana começa com ministros de Finanças dos países membros do G20 se reunindo em Buenos Aires, no primeiro encontro do ano. O encontro reúne 22 ministros de finanças e 17 governadores de Banco Central, além de 10 representantes de organizações internacionais.

Oficialmente, a pauta dos ministros é o financiamento de infraestrutura, o futuro do trabalho e os desafios por trás das criptomoedas.

Mas, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sobretaxas sobre aço e alumínio importados, espera-se que a iminência de uma guerra comercial possa estar entre os principais assuntos nos bastidores do encontro.

A decisão do governo Trump gerou reção de diversas nações, desde a Europa ameaçando taxar bens de consumo americanos, até o Brasil afirmando que poderia entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas.

As tarifas em aço e alumínio que vão para os Estados Unidos devem afetar pontualmente a economia mundial, mas o receio dos economistas é que ela dê margem para novas tarifas, de outros países e sobre novos produtos.

A indústria do aço movimenta 2% de toda a economia global e os Estados Unidos são os maiores importadores da commodity: só no ano passado foram 29,1 bilhão de dólares em compras de aço no exterior. Os maiores vendedores são Canadá, Coreia do Sul, México, Brasil e China — todos participantes do evento.

Neste final de semana, o secretário de assuntos internacionais do Departamento de Finanças dos Estados Unidos, David Malpass, erroneamente afirmou que o país havia “descontinuado” o Diálogo Econômico Compreensivo China-EUA, uma longa parceria com o governo chinês. Horas depois ele se retratou e afirmou que o ministro Steven Mnuchin estava em extensos diálogos com a China — país que produz 49% de todo o aço do mundo.

A confusão serviu para mostrar que, na economia, as tensões são latentes quando se fala de Estados Unidos.