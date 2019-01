Furacões devem impactar demanda por petróleo, diz Goldman Sachs

A demanda por petróleo deverá cair em cerca de 900 mil barris por dia (bpd) em setembro devido ao impacto combinado dos furacões Harvey e Irma, disse o banco Goldman Sachs nesta segunda-feira.

“O Irma vai ter um impacto negativo na demanda por petróleo, mas não na produção ou processamento. O impacto negativo do Harvey na demanda vai seguir maior, no entanto, dada a maior concentração de atividades petroquímicas intensivas em uso de energia em seu caminho”, disseram analistas do banco em nota.

O Goldman estima que com essas interrupções na produção e levando em conta o impacto na demanda, apenas os furacões irão adicionar 600 mil bpd aos estoques globais de petróleo em setembro.

O furacão Harvey atingiu os EUA há duas semanas, fechando quase um quarto da capacidade de refino do país, enquanto o Irma atingiu áreas mais povoadas, na Flórida, após chegar à região no domingo.

As tempestades provavelmente reduzirão a demanda em cerca de 300 mil bpd em outubro, segundo estimativas iniciais, disse o Goldman.