Fundação BB e BNDES lançam edital para projetos de geração de emprego

Brasília – A Fundação Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançam nesta quarta-feira, 18, um edital inédito para selecionar projetos de reaplicação de tecnologias sociais com foco em geração de trabalho e renda em qualquer parte do País. O investimento total na seleção será de R$ 10 milhões. As inscrições vão até 29 de junho.

Podem concorrer entidades sem fins lucrativos, com mais de 2 anos de existência e sede ou experiência comprovada de atuação na região onde pretendem implantar o projeto.

Além disso, a reaplicação deve ser necessariamente de iniciativas listadas no Banco de Tecnologias Sociais, acervo online que reúne todas as metodologias certificadas pela Fundação BB, desde 2001.

Segundo a Fundação BB explica, tecnologia social é toda solução – produto, técnica ou metodologia – desenvolvida para superar desafios sociais que reúne conhecimento científico e popular e é implementada com a participação da comunidade e de fácil adaptação em outra localidade.

Um exemplo é a Rede Bodega de Comercialização Solidária, que funciona em cinco municípios do Ceará. Essa bodegas são espécies de mercearias, onde há grande variedade de produtos à venda.

Articulada pela Rede Cáritas, a iniciativa abriga trabalhos de 220 famílias de agricultores familiares, extrativistas, costureiras, artesãos, escritores e poetas, reunidos em cooperativas e associações. A Rede Bodega é uma das cerca de mil metodologias integrantes do banco online da Fundação.

O edital que será lançado nesta quarta, em Brasília, vai investir recursos em projetos como esse. Cada proposta concorrente deverá ter valor mínimo de R$ 500 mil e máximo de R$ 1 milhão.

“As entidades com diretorias compostas por, no mínimo, 50% de mulheres ou que possuam tecnologia certificada pela Fundação BB vão receber bonificação extra, conforme os critérios do edital”, ressalta a entidade.