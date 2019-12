França está pronta para enfrentar tarifas de Trump, diz ministro

Paris – A França está pronta para ir à Organização Mundial do Comércio (OMC) para desafiar a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifar champanhe e outros produtos franceses na esteira da adoção de um imposto do país europeu sobre empresas de internet, disse o ministro das Finanças na França neste domingo.

“Estamos prontos para levar isso a um tribunal internacional, principalmente à OMC, porque o imposto nacional sobre empresas digitais afeta as empresas americanas da mesma maneira que as empresas da UE ou francesas ou chinesas. Não é discriminatório”, disse o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, ao canal France 3.

Há muito Paris reclama das empresas digitais dos EUA que não pagam impostos suficientes sobre as receitas auferidas na França.