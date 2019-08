França e EUA chegam a acordo sobre imposto de serviços digitais

Biarittz – A França e os Estados Unidos chegaram a um acordo para acabar com um impasse sobre um imposto francês sobre grandes empresas de internet, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou retaliar depois que a França aprovou uma lei no início deste ano que impõe um imposto de 3% sobre as receitas obtidas em serviços digitais na França.

Macron disse a repórteres que as empresas que pagarem o imposto poderão deduzir o valor assim que um novo acordo internacional sobre como tributar empresas de internet for concretizado no próximo ano.

“Nós trabalhamos muito bilateralmente, temos um acordo para superar as dificuldades entre nós”, disse Macron a repórteres, falando ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, no final de uma cúpula do G7 no sudoeste da França.