Fórum Econômico Mundial em São Paulo é suspenso por coronavírus

A edição do Fórum Econômico Mundial para a América Latina que aconteceria no mês que vem em São Paulo foi suspensa por conta do coronavírus, em mais uma decisão do tipo tomada em meio à disseminação da epidemia pelo mundo.

O evento, que ocorreria de 28 a 30 de abril, tinha como foco explorar o impacto da “quarta revolução industrial” nos negócios da região.

“Dada a situação dinâmica que envolve o coronavírus em todo o mundo e após uma cuidadosa consideração do que isso significa para nossos stakeholders, o Fórum Econômico Mundial e seus parceiros no Brasil concordaram em reagendar esta reunião para uma data posterior”, disse a líder da equipe de mídia do Fórum Econômico Mundial, Alem Tedeneke.

“Continuamos comprometidos em conduzir uma agenda prospectiva para a região”, acrescentou ela.

Nesta sexta-feira, o Brasil atingiu a marca de 13 casos confirmados de coronavírus, um aumento de cinco casos em relação à véspera. São Paulo continua como o Estado com maior número de registros confirmados, com 10 infecções.

Outras organizações e empresas pelo mundo têm suspendido, cancelado ou buscado realizar edições virtuais de eventos previamente agendados conforme os casos de coronavírus se alastram para além da Ásia.

Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, mencionando crescentes preocupações com o surto, disseram que adotarão um “formato virtual” para as Reuniões da Primavera, em vez de se reunirem pessoalmente em Washington.

A Organização das Nações Unidas também cancelou reuniões em Bonn, na Alemanha, e em outros lugares antes da cúpula climática crucial da ONU a ser realizada em Glasgow, Escócia.

“Esta medida excepcional visa conter a disseminação do COVID-19 e salvaguardar a saúde e a segurança dos participantes das reuniões da UNFCCC em Bonn e em outros lugares”, disse Patricia Espinosa, secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

O secretariado da UNFCCC não realizará nenhuma reunião física em Bonn ou qualquer outro lugar entre 6 de março e o final de abril, afirmou ela em comunicado.

Espera-se que a cúpula de Glasgow em novembro seja a rodada mais importante das negociações climáticas desde o acordo de Paris em 2015.

Preocupações com a disseminação do coronavírus levaram ao cancelamento de dezenas de grandes eventos globais. Nesta semana, organizadores cancelaram a conferência de energia CERAWeek, uma das maiores reuniões globais de ministros do Petróleo e altos executivos em Houston.

Jennifer Tollmann, consultora de políticas do grupo internacional de especialistas em mudanças climáticas E3G, disse que a reunião programada para Bonn em março era uma sessão preparatória altamente técnica, que deve ser mais fácil de realizar por videoconferência do que uma reunião muito maior que ocorrerá em Bonn em junho.

“Se eles cancelarem as reuniões de junho, isso seria uma questão maior (mas não enorme) para a COP26 e o Reino Unido”, afirmou Tollmann, referindo-se à sigla para a cúpula climática e seu anfitrião.