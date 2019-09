Fogo na Amazônia leva Parlamento da Áustria a rejeitar acordo UE-Mercosul

Um importante comitê do parlamento da Áustria rejeitou um projeto do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul devido à preocupação com os incêndios na Amazônia, no mais recente sinal de resistência ao pacto alcançado em junho.

Em uma decisão vinculante para o governo, quase todos os partidos do subcomitê da UE votaram contra o acordo com a zona de livre comércio do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

“A floresta tropical é incendiada na América do Sul para criar pastagens e exportar carne com desconto para a Europa”, disse Elisabeth Koestinger, ex-ministra da Agricultura do conservador Partido Popular, em comunicado após a votação de quarta-feira. “A UE não deve recompensar isso com um acordo comercial.”

A oposição europeia ao pacto aumentou com as queimadas na Floresta Amazônica. O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou o presidente Jair Bolsonaro de “mentiroso” antes da reunião do Grupo dos Sete no mês passado e ameaçou bloquear o acordo.

Em julho, legisladores da Irlanda manifestaram oposição devido ao impacto do acordo sobre agricultores do país.

A Áustria está sob o comando de um governo interino enquanto aguarda eleições antecipadas em 29 de setembro. O parlamento do país ainda pode reverter a decisão futuramente, e o texto do acordo só deve ficar pronto em meados do próximo ano.