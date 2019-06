Focus reduz pela 17ª vez projeção para PIB de 2019 e vê Selic mais baixa

São Paulo – O grupo dos economistas que mais acertam as previsões na pesquisa Focus passou a ver a taxa básica de juros Selic mais baixa tanto neste ano quanto no próximo, com as projeções gerais para inflação e crescimento econômico sendo reduzidas novamente.

A pesquisa do Banco Central divulgada nesta segunda-feira mostra que o Top-5 projeta agora a Selic a 5,50% em 2019 e a 6,25% em 2020, de 5,75% e 6,50% respectivamente antes.

Os economistas consultados como um todo, entretanto, ainda veem a Selic a 5,75% este ano e a 6,5% no próximo. Na semana passada, o BC manteve os juros no piso histórico de 6,50% e ressalvou que, embora o balanço de riscos para a inflação tenha evoluído de maneira favorável, o risco relacionado à agenda de reformas é preponderante, o que pede manutenção do juro básico no atual patamar.

Para economistas, a sinalização é de que cortes de juros só ocorrerão após a aprovação da reforma da Previdência, o que é dado como certo pela grande maioria do mercado.

O levantamento semanal apontou ainda que a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 caiu pela 17ª vez seguida, a 0,87%, de 0,93% antes. Para 2020 foi mantida a projeção de expansão de 2,20%.

As estimativas para a inflação também voltaram a cair, com a alta do IPCA agora calculada em 3,82% este ano e 3,95% no próximo, de 3,84% e 4,00% respectivamente.

O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25 por cento e, de 2020, de 4 por cento, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

(Por Camila Moreira)