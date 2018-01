Focus projeta inflação a 2,79% em 2017 e a 3,95% em 2018

São Paulo – As expectativas para a inflação e para a atividade econômica sofreram ligeiros ajustes na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, com a estimativa para os juros básicos neste ano permanecendo em 6,75 por cento.

A estimativa para a alta do IPCA em 2017 agora é de 2,79 por cento, de 2,78 por cento na pesquisa anterior, permanecendo abaixo da meta de inflação, que é de 4,5 por cento pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O IBGE divulga na quarta-feira o resultado do IPCA do ano passado.

Para 2018, o ajuste também foi de 0,01 ponto percentual, mas para baixo, a 3,95 por cento. A meta de inflação para este ano é a mesma do ano passado.

Com a fraqueza da inflação e as sinalizações do BC de que deve continuar reduzindo a taxa básica de juros no início deste ano, a expectativa é de que a Selic termine 2018 a 6,75 por cento, após fechar o ano passado na mínima histórica de 7 por cento.

Já o grupo de economistas que mais acertam as previsões, o Top-5, continua vendo os juros básicos a 6,5 por cento ao final de 2017.

O Focus mostrou ainda que a conta para o Produto Interno Bruto é de expansão de 1,01 por cento em 2017, 0,01 ponto a mais do que o esperado no levantamento anterior. Para este ano, houve queda de 0,01 ponto na projeção de crescimento, a 2,69 por cento.