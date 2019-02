Foco de conversa foi alinhamento para reforma andar mais rápido, diz Joice

Brasília – A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que os líderes do parlamento apresentaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, as demandas da Câmara em relação à Nova Previdência no almoço desta quarta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), participaram do encontro.

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) também estava presente. Apesar da presença do deputado, ex-líder de governo na gestão Michel Temer (MDB), Hasselmann disse que não houve definição de nome para a relatoria da Nova Previdência. “Foco da conversa foi o alinhamento para que a reforma ande mais rápido”, disse a jornalistas.

Ela afirmou que Guedes está disposto a conversar sobre os pontos de resistência, que são principalmente BPC e aposentadoria rural, mas disse que é “inegociável” reduzir a economia prevista com a reforma que deve ser de “trilhão (de reais)”.

Ela garantiu que a Comissão de Cidadania, Constituição e Justiça deve ser instalada depois do Carnaval e que as emendas para os parlamentares não serão contingenciadas.