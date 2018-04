FMI mantém previsões para crescimento global em 2018 e 2019

Washington – O crescimento global manterá um ritmo estável este ano e no próximo impulsionado pelo fortalecimento do comércio e pelo estímulo fiscal norte-americano que perderá força no início dos anos 2020, enquanto o aumento das tarifas poderá prejudicar a confiança do mercado e a produção, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira.

O FMI, em seu mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial, manteve suas previsões de crescimento global para 2018 e 2019 em 3,9 por cento para ambos os anos, após revisões para cima em janeiro.

As projeções foram divulgadas no momento em que autoridades financeiras globais se reúnem em Washington para as reuniões do FMI e do Banco Mundial nesta semana.

O FMI disse que elevou sua previsão de crescimento em 0,2 ponto percentual para os dois anos, a 2,9 por cento em 2018 e 2,7 por cento para 2019.

Segundo o fundo, taxas mais baixas de imposto corporativo nos EUA e investimentos acelerados devido a uma isenção tributária temporária impulsionarão o crescimento dos EUA até 2020, mas esses efeitos se reverterão rapidamente, causando uma desaceleração.

“O crescimento global deverá se enfraquecer após os próximos dois anos”, disse o FMI no relatório, acrescentando que as economias avançadas serão “retidas pelo envelhecimento das populações e pela baixa produtividade”.

Por enquanto, o FMI disse que o aumento na demanda por exportações está contribuindo para uma ligeira melhora nas previsões de crescimento para a zona do euro e Reino Unido para 2018, ao mesmo tempo em que manteve suas previsões para o Japão, China, Índia, Rússia e México.

As projeções foram ligeiramente reduzidas para o Canadá, o Oriente Médio e os países do norte da África, bem como para alguns países em desenvolvimento de baixa renda.cresci

O FMI disse que as perspectivas de economias em desenvolvimento para aumentar a renda per capita enfrentam perspectivas difíceis nos próximos cinco anos, especialmente em países exportadores de commodities no Oriente Médio, África subSaariana, América Latina e Caribe.

Os riscos para as previsões de crescimento global estão amplamente equilibrados para os próximos trimestres, compotencial de lucros empresariais mais fortes para aumentar as contratações e investimentos que poderiam impulsionar a produtividade, disse o FMI.

Mas as tensões comerciais, como os recentes anúncios tarifários entre Estados Unidos e China, podem afetar diretamente o comércio e a atividade econômica, além de causar turbulência nos mercados financeiros, o que apertaria as condições financeiras e prejudicaria a confiança.

“Um aumento nas barreiras comerciais tarifárias e não-tarifárias pode prejudicar o sentimento do mercado, interromper as cadeias de fornecimento globais e retardar a disseminação de novas tecnologias, reduzindo a produtividade global e o investimento”, disse o FMI. “Um maior protecionismo também reduzirá o bem-estar dos consumidores, tornando os bens de consumo ​​mais caros”.