FMI diminui previsão para crescimento mundial em 2019

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta segunda-feira (21), no Fórum Econômico Mundial de Davos, que reduziu sua previsão de crescimento mundial para 2019, observando a persistência de tensões comerciais e o aumento de riscos políticos.

A expectativa agora é de um crescimento de 3,5% este ano, 0,2 ponto percentual a menos do que a estimativa de outubro passado, que já havia sido reduzida.

Apesar de manter as estimativas de crescimento para as duas maiores economias – Estados Unidos e China – e de rever em alta a previsão do Japão, o FMI é bem mais pessimista para a zona do euro: 1,6% contra 1,9% estimado anteriormente.

Na Europa, a Alemanha sofreu a maior revisão para baixo, com crescimento esperado de 1,3% (-0,6 ponto), seguida pela Itália (-0,4 ponto para 0,6%) e França (-0,1 ponto para 1,5%).

A Alemanha é afetada por sua fraca produção industrial no setor automotivo, enquanto a Itália sofre de queda na demanda doméstica combinada com elevados custos de empréstimos. Já a França sofre “o impacto negativo dos protestos sociais que já duram mais de dois meses”.