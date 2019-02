FMI deve abaixar perspectiva de crescimento global em 2016

Washington – A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, sinalizou hoje que o relatório sobre as perspectivas econômicas globais, que será publicado na semana que vem, de trazer um rebaixamento do crescimento mundial.

“Eu tenho pouquíssima esperança de que ele será revisado para cima, e bastante receio de que a revisão seja para baixo”, afirmou a dirigente nesta quinta-feira.

Em abril, o fundo estimou que o crescimento global seria algo como 3,2%. Mas a surpresa com a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, levando a volatilidades no câmbio e incertezas no mercado financeiro, pode prejudicar ainda mais um cenário já frágil.

Os comentários de Largarde indicam uma redução da perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 3,2% para algo como 3,1% ou até 3,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.