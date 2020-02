FMI: coronavírus coloca em risco a recuperação da economia mundial

A epidemia de coronavírus pode colocar em risco a frágil recuperação da economia mundial, afirmou Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), aos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 que se reúnem na capital saudita.

“A projetada recuperação é frágil”, disse Georgieva. “O vírus COVID-19 afeta a atividade econômica na China e pode colocar em risco a recuperação”, completou.

“Expliquei ao G20 que, mesmo se o vírus for contido rapidamente, o crescimento da China e do resto do mundo será impactado”.

O vírus provocou 2.345 mortes na China, perturbou os transportes, o comércio e gerou preocupação dos investidores, pois as empresas se viram obrigadas a interromper atividades.

Georgieva declarou que a epidemia reduzirá o crescimento mundial em 0,1% e limitará o crescimento da China a 5,6% este ano.

“O G20 é um fórum importante para ajudar a dar à economia mundial uma base mais sólida”, insistiu a diretora do FMI, que pediu a cooperação dos países membros para conter a propagação do vírus.