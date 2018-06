Fluxo de visitantes em shoppings cai 2,29% em maio, diz Abrasce

São Paulo – O fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil caiu 2,29 por cento em maio ante o mesmo período de 2017, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

“Nos últimos quatros meses tivemos alta de fluxo na média de 3 por cento. A queda no mês de maio é um reflexo da paralisação dos caminhoneiros autônomos que impactou o fluxo de visitantes nos empreendimentos”, disse Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em nota.

Na comparação com abril, contudo, houve alta de 1,12 por cento no fluxo de visitantes em maio, segundo o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), desenvolvido em parceria com a FX Retail Analytics, incentivado pelo Dia das Mães.

Regionalmente, o Sudeste teve o pior desempenho em maio, com queda de 3,92 por cento ano a ano, seguido pelo Sul, com recuo de 2,1 por cento, e Nordeste, com baixa de 1,25 por cento.