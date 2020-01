Fluxo cambial tem saída líquida recorde de US$44,768 bi em 2019

São Paulo — O Brasil fechou 2019 com uma saída líquida recorde de dólares, com uma debandada de 44,768 bilhões de dólares ao longo de todo o ano, mostraram dados do Banco Central nesta quarta-feira.

A cifra é quase três vezes pior que a maior saída anual de recursos até então, registrada em 1999, quando houve um fluxo negativo de 16,182 bilhões de dólares.

Apenas em dezembro, o fluxo de câmbio contratado mostrou déficit de 17,612 bilhões de dólares, pior resultado para qualquer mês desde setembro de 1998 (-US$18,919 bilhões de dólares). Para meses de dezembro, a saída foi a maior registrada desde pelo menos 1982, início da série.