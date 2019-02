Fluxo cambial atinge US$ 6,93 bilhões em outubro

Brasília – O fluxo cambial, que é o saldo de entrada e saída de dólares do país, foi positivo em US$ 6,927 bilhões outubro, conforme dados do Banco Central (BC) divulgados hoje (5). É o melhor resultado mensal desde maio do ano passado.

A maior parte do saldo positivo veio do segmento financeiro: os investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações, contribuíram com US$ 5,412 bilhões positivos (entrada maior que saída de recursos).

O segmento comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) registrou também saldo positivo de US$ 1,515 bilhões.

De janeiro até outubro, o saldo do fluxo cambial ficou em US$ 8,271 bilhões ante o resultado negativo de US$ 6,2 bilhões. Entre janeiro a outubro de 2014, o fluxo financeiro registrou saldo de US$ 3,267 bilhões, enquanto o comercial ficou positivo em US$ 5,004 bilhões.