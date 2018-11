Fitch rebaixa perspectiva da Argentina por instabilidade econômica

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou sua perspectiva da Argentina para negativa devido à fraqueza da economia e ao panorama incerto para a consolidação fiscal nos próximos anos.

“A intensa instabilidade macroeconômica em 2018, marcada por uma grande depreciação do peso, debilitou dramaticamente as perspectivas de crescimento no curto prazo”, disse a agência em um comunicado nesta quarta-feira. A nota para o país foi mantida em “B”.

A Fitch prevê contração da economia da Argentina de 2,7 por cento este ano e de 1,7 por cento no próximo. A agência também estima uma inflação de 47 por cento em 2018, desacelerando a 27,5 por cento em 2019.

Entretanto, a Fitch demonstrou confiança de que as autoridades poderão cumprir suas ambiciosas metas de consolidação fiscal.