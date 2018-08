Fitch reafirma rating da Rússia em BBB-, com perspectiva positiva

Nicholas Shores, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating da Rússia em BBB-, com perspectiva positiva, explicando que a nota reflete um país que equilibra “um forte balanço de ativos soberanos, finanças externas robustas e um quadro de política macroeconômica de credibilidade” com “perspectivas de crescimento mais fracas que as de pares, alta dependência de commodities, padrões fracos de governança e tensões geopolíticas”.

“A economia russa lidou bem com a nova rodada de sanções dos EUA anunciada em abril, não obstante alguma volatilidade inicial. Ainda assim, a perspectiva de sanções adicionais e mais duras dos EUA aumentou materialmente desde a nossa última revisão em fevereiro, mantendo riscos para a flexibilidade de financiamento soberano, acesso do setor privado a financiamento internacional, volatilidade macroeconômica bem como pesando sobre perspectivas de crescimento”, afirma a agência em nota à imprensa.