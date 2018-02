Fitch: Rating brasileiro reflete fracasso em aprovar Previdência

São Paulo – O fracasso em aprovar a reforma da Previdência é um dos pontos que pressionam para o rebaixamento do rating soberano do Brasil, disse a diretora-sênior da agência de classificação de risco Fitch, Shelly Shetty, em comunicado.

“A pressão para baixo no rating soberano do Brasil (“BB”/perspectiva negativa) continua refletindo os altos déficits fiscais, o elevado e crescente peso da dívida e o fracasso em aprovar a reforma da previdência, que contribuiria para reduzir as pressões estruturais sobre as despesas”, diz o comunicado.