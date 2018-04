Fipe: Relação entre etanol e gasolina cai a 69,18% na 3ª semana de abril

São Paulo – A relação entre os preços de etanol e gasolina caiu na terceira semana de abril na cidade de São Paulo, conforme cálculos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e ficou abaixo de 70% pela primeira vez no ano. A proporção saiu de 71,51% na semana anterior para 69,18%. No mesmo período do ano passado, a relação era de 70,29%.

Em média, os especialistas consideram que o biocombustível tem de ter um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

O economista da Fipe Moacir Yabiku afirmou que a tendência é que nessa época o etanol fique mais vantajoso, uma vez que teve início a safra de cana-de-açúcar 2018/2019 e as usinas estão preferindo a produção do biocombustível dado que a cotação internacional do açúcar está baixa. Em contrapartida, a gasolina tende a ficar mais cara, com o aumento dos preços do petróleo e os reajustes da Petrobras.

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, que mede os preços na capital paulista, o etanol mostrou queda de 1,25% na terceira quadrissemana de abril após recuo de 0,04% na leitura anterior. Já a gasolina desacelerou ligeiramente de 0,58% pata 0,55%.