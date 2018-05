Financiamentos de veículos novos crescem 39,2% em abril ante abril de 2017

São Paulo – O financiamento de veículos novos no Brasil cresceu 39,2% em abril ante igual mês do ano passado, com a realização de 174,3 mil vendas a crédito, mostra levantamento da B3, que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas.

O aumento é expressivo porque abril deste ano contou com três dias úteis a mais que abril do ano passado. Na comparação com março, que teve o mesmo número de dias úteis, foi verificada queda de 2,5%.

Entre os usados, os financiamentos somaram 292,1 mil unidades no quarto mês do ano, alta de 23,4% em relação a igual mês do ano passado, mas recuo de 1,9% na comparação com março.

Das modalidades de financiamento, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) foi o que apresentou o maior crescimento em abril ante igual mês do ano passado, a um ritmo de 32%. Com isso, passou a representar 84,5% do total de unidades financiadas. Consórcio e leasing, que tiveram alta de 18,2% e queda de 12,6%, respectivamente, agora correspondem a 13,9% e 0,7% do total.