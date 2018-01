Financiamento imobiliário pela poupança cai 31,6% em dezembro

São Paulo – O financiamento imobiliário no Brasil com recursos da caderneta de poupança (SBPE) somou 3,68 bilhões de reais em dezembro, uma queda de 31,6 por cento ante mesma etapa do ano anterior, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No ano passado como um todo, a queda foi de 7,4 por cento. Para 2018, a entidade prevê alta de 10 por cento nos financiamentos concedidos dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).