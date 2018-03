Fim de corte do juro depende da economia, diz ata do Copom

Brasília – O Banco Central chegou a discutir a necessidade de mais tempo para avaliar o comportamento da economia antes de sinalizar o provável fim do ciclo de afrouxamento monetário após novo corte na Selic em maio, mostrou ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira.

“Alguns membros manifestaram preferência por indicar que deverá ser necessário aguardar algumas reuniões do Copom até que se acumule informação suficiente para avaliar o comportamento da economia. Outros argumentaram não ver necessidade de se comprometer com essa sinalização”, trouxe a ata,acrescentando que ao fim todos concordaram em sinalizar o fim do ciclo de cortes após maio.

Na semana passada, o BC cortou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, levando-a à nova mínima histórica de 6,5 por cento ao ano, e indicou que fará mais uma redução da Selic em maio, em meio ao cenário de inflação baixa e retomada ainda incipiente da economia.

Na ata, o BC reafirmou que um “estímulo monetário adicional mitigaria” risco de a inflação não convergir à meta oficial.