FGV: inflação pelo IGP-DI é de 0,96% em fevereiro

São Paulo – A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi de 0,96% em fevereiro, o que indica uma leve desaceleração ante a taxa de 0,98% registrava em janeiro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam uma elevação entre 0,85% e 1,02% em fevereiro. A mediana das expectativas era de 0,95%.

Embora não seja mais usada para reajustar a tarifa de telefone, a taxa acumulada do IGP-DI ainda é usada como indexador das dívidas dos Estados com a União. Com o resultado divulgado hoje, o indicador acumula alta de 1,94% no ano e de 11,12% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços por Atacado – Disponibilidade Interna (IPA-DI) subiu 1,23% no mês passado, após registrar alta de 0,96% no primeiro mês do ano. Por sua vez o Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) teve aumento de 0,49% em fevereiro, em comparação à alta de 1,27% em janeiro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI) apresentou elevação de 0,28% no mês passado, ante a taxa positiva de 0,41% em janeiro. O período de coleta de preços para o IGP-DI foi do dia 1º ao dia 28 de fevereiro.