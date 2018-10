FGV: Confiança de serviços sobe em outubro com melhora de avaliação atual

São Paulo – A avaliação sobre o cenário atual e as expectativas melhoraram, e a confiança do setor de serviços do Brasil subiu em outubro, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) teve alta de 0,9 ponto em outubro na comparação com setembro e atingiu 88,3 pontos.

“A melhora da confiança das empresas de serviços em outubro tem como traço principal o fato de, pela primeira vez desde fevereiro passado, todos os quatro indicadores que compõem o índice-síntese terem avançado frente ao mês anterior”, destacou em nota o consultor da FGV Silvio Sales.

“Essa disseminação no sinal positivo dos indicadores no mês pode estar relacionada à proximidade da definição do cenário político atuando na redução da incerteza no âmbito das empresas e também dos consumidores.”

Sales destacou, entretanto, que o ICS permanece abaixo dos 90 pontos, o que caracteriza um contexto de pessimismo moderado.

Em outubro, das 13 principais atividades pesquisadas seis apresentaram melhora do índice de confiança.

O levantamento mostrou que o Índice da Situação Atual (ISA-S) subiu 0,8 ponto e foi 85,9 pontos, influenciado principalmente pelo indicador que mede o grau de satisfação com o volume de demanda atual.

O Índice de Expectativas (IE-S) por sua vez teve alta de 1,1 ponto e chegou a 91,1 pontos, com destaque para o indicador que mede o otimismo em relação à situação dos negócios nos seis meses seguintes.

Nesta segunda-feira, a FGV informou também que a confiança da indústria apresentou recuo de 2 pontos, para 94,1 pontos, o menor patamar desde setembro de 2017.