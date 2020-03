Inflação acelera a 0,25% em fevereiro, menor nível para o mês em 20 anos

São Paulo — A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou para 0,25% em fevereiro, o menor resultado para o mês desde 2000, quando o índice foi de 0,13%. Em janeiro, a alta havia sido de 0,21%.

O avanço nos preços, comum nesta época do ano, foi puxada pelo grupo Educação (3,70%) e reflete os reajustes de mensalidade no início do ano letivo, especialmente referentes aos cursos regulares (4,42%), em que aparecem ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação, cursos preparatórios e de idiomas, por exemplo.

“Os cursos regulares têm grande impacto no índice porque tem um peso maior dentro do orçamento das famílias”, explica o gerente de Índice de Preços do IBGE, Pedro Kislanov no material de divulgação do índice.

No ano, o IPCA acumula alta de 0,46% e, nos últimos 12 meses, de 4,01%, abaixo dos 4,19% observados nos 12 meses anteriores. Em fevereiro de 2019, a taxa havia sido de 0,43%.

A projeção dos especialistas de instituições financeiras ouvidos pelo último Boletim Focus é de que a inflação esteja em 3,20% no fim de 2020. A meta é de 4%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Registraram alta também os grupos de Saúde e cuidados pessoais e Alimentos e bebidas, Comunicação e Despesas pessoais (veja o quadro abaixo).

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou para 0,11% em fevereiro, afetado novamente pela queda nos preços das carnes (-3,53%), que haviam recuado 4,03% em janeiro após ter um pico no fim do ano passado.

“Com essa queda, o item carnes está devolvendo a alta de 32,40% no acumulado de 2019, embora ainda não tenha devolvido completamente. É importante destacar que a distribuição entre as áreas é diferente. No Rio de Janeiro, por exemplo, os preços das carnes têm caído mais”, diz Kislanov.

A deflação das carnes contribuiu para a desaceleração da alimentação no domicílio (0,06%, frente a 0,20% em janeiro). No lado das altas, os destaques foram o tomate (18,86%) e cenoura (19,83%), segundo o IBGE.

Do lado das quedas, os recuos mais relevantes foram nos grupos Habitação (-0,39%) e Transportes (-0,23%). Esse primeiro havia registrado alta de 0,55% no mês anterior. A queda foi puxada principalmente pelo item energia elétrica (-1,71%), em função da mudança da bandeira tarifária de amarela para verde. Na bandeira amarela, é cobrado um acréscimo para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Transportes também havia subido em janeiro (0,32%). Gasolina e passagens aéreas foram os maiores impactos negativos no grupo, com deflação de -0,72% e -6,85%, respectivamente .

Grupo Variação janeiro (%) Variação fevereiro (%) Índice Geral 0,21 0,25 Alimentação e Bebidas 0,39 0,11 Habitação 0,55 -0,39 Artigos de Residência -0,07 -0,08 Vestuário -0,48 -0,73 Transportes 0,32 -0,23 Saúde e Cuidados Pessoais -0,32 0,73 Despesas Pessoais 0,35 0,31 Educação 0,16 3,70 Comunicação 0,12 0,21