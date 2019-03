Federal Reserve mantém taxa de juros nos EUA

Washington — O Federal Reserve manteve a taxa de juros nesta quarta-feira e seus diretores abandonaram projeções de novas altas de juros para este ano, uma vez que o banco central norte-americano sinalizou uma esperada desaceleração na economia.

Em uma grande mudança em sua perspectiva, o Fed agora também espera elevar os custos de empréstimos apenas mais uma vez até 2021, e não antecipa mais a necessidade de se precaver contra a inflação com uma política monetária restritiva.

Após dois dias de reunião de política monetária que consolidou a mudança para uma postura menos agressiva, o Fed também disse que irá desacelerar a redução mensal de sua carteira de Treasuries de até 30 bilhões de dólares atuais para até 15 bilhões de dólares a partir de maio.

O banco central norte-americano disse que encerrará a redução da carteira de títulos em setembro, desde que a economia e as condições do mercado monetário evoluam conforme o esperado. Resgates de títulos lastreados em hipotecas serão naquele momento reinvestidos em Treasuries em até 20 bilhões de dólares por mês, levando o Fed em direção a uma abordagem limitada a Treasuries com relação a seus ativos.

Os anúncios combinados significam que o Fed agora está dando uma pausa em ambas as frentes para se ajustar ao crescimento global mais fraco e a uma perspectiva de alguma forma mais fraca para a economia norte-americana.

“O Fed superou as expectativas ‘dovish” dos mercados, o que pesou sobre o dólar”, disse Joe Manimbo, analista sênior de mercado do Western Union Business Solutions. “O Fed deu uma grande reviravolta na política monetária. O fato de que o Fed jogou a toalha em relação a uma dos juros em 2019 foi particularmente ‘dovish'”.

Projeções econômicas atualizadas trimestralmente pelo Fed mostraram enfraquecimento em todas as frentes na comparação com as previsões de dezembro, com expectativa de que o desemprego será ligeiramente mais elevado neste ano, inflação caindo, e menor crescimento econômico também.

“O crescimento da atividade econômica desacelerou de sua taxa sólida no quarto trimestre”, disse o Fed no comunicado de política monetária que manteve a taxa de juros na faixa de 2,25 a 2,50 por cento.

“Indicadores recentes apontam para crescimento mais lento dos gastos das famílias e do investimento em ativo fixo das empresas no primeiro trimestre…a inflação geral caiu.”

Entretanto, o comitê disse que vê crescimento “sustentado” como o resultado mais provável.

As autoridades do Fed projetam que o crescimento do Produto Interno Bruto vai desacelerar a 2,1 por cento este ano ante estimativa anterior de 2,3 por cento, enquanto a taxa de desemprego está estimada em 3,7 por cento, pouco acima da estimativa de dezembro.

A inflação para o ano agora é calculada em 1,8 por cento, comparado com 1,9 por cento estimado em dezembro.