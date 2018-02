Fed vê aumento de juros e contínuo crescimento econômico dos EUA

Washington – O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, afirmou que vê a continuidade do crescimento constante e nenhum risco grave no horizonte que possa interromper o ritmo planejado de aumentos da taxa de juros.

“A expansão econômica continua a ser sustentada pelo aumento do emprego, da renda familiar, confiança do consumidor favorável, forte crescimento econômico no exterior e condições financeiras expansionistas”, disse o Conselho de Diretores do Fed, em relatório semestral ao Congresso sobre política monetária .

“A confiança empresarial positiva parece ter sustentado um crescimento sólido ao longo do ano passado”.

Membros do Fed projetam elevar os juros três vezes este ano.

O relatório foi divulgado nesta sexta-feira antes da primeira aparição pública do novo chair Jerome Powell na próxima semana, quando ele falará aos comitês da Câmara e do Senado separadamente.

O posicionamento também acontece depois de uma grande reforma tributária nos EUA, e de uma liquidação no mercado de ações que, em um ponto, reduziu em 10 por cento o valor dos principais índices e marcou um retorno abrupto da volatilidade do mercado.

O Fed observou que, mesmo após a liquidação, e considerando os lucros corporativos mais altos que devem acontecer com os recentes cortes tributários e o suporte dos preços mais elevados das ações, “as pressões de preços continuam a ser elevadas em uma variedade de classes de ativos, incluindo ações e imóveis comerciais.”