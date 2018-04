Fed propõe alteração de regras de capital para grandes bancos dos EUA

São Paulo – O conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) aprovou, por 2 votos a 1, uma proposta para alterar as normas relativas aos requerimentos de capital a que os grandes bancos americanos são submetidos.

As novas regras, propostas pelo Fed em conjunto com o Escritório da Corregedoria da Moeda (OCC, na sigla em inglês) dos EUA, fariam uma calibragem “sob medida” para cada um dos bancos sistemicamente importantes em nível global (GSIBs, na sigla em inglês), ou grandes demais para quebrar, para determinar individualmente quanto capital adicional precisam manter em seu colchão de liquidez.

Uma lista do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) com os bancos considerados GSIBs aponta que a proposta do Fed tem potencial para alterar as regras válidas nos EUA para J.P. Morgan Chase, Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs, BNY Mellon, Wells Fargo e Morgan Stanley.

“Atualmente, instituições financeiras que são obrigadas a cumprir a ‘taxa suplementar aumentada de alavancagem’ estão sujeitas a um padrão fixo de alavancagem, independentemente de sua pegada sistêmica.

A proposta, por sua vez, condicionaria esse padrão à ‘sobrecarga de capital baseada em risco’ da instituição, que é amparada nas características individuais da firma”, afirmou o Fed em nota.

O BC americano sublinha que a minuta da regra ficará em consulta pública por 30 dias após a publicação da proposta detalhada no Federal Register, o diário oficial do governo dos EUA.