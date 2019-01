Fed: Paralisação longa terá efeito considerável sobre economia americana

A paralisação prolongada do governo federal americano pode ter um “efeito considerável” sobre a maior economia do mundo, disse nesta quinta-feira o presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), Jerome Powell.

A maioria dos ‘shutdowns’ anteriores foram bem curtos e não afetaram a economia em seu conjunto, mas Powell disse que uma “paralisação prolongada (…) teria efeito considerável nos números”.

O governo dos EUA está parcialmente fechado desde o final de dezembro, quando o presidente Donald Trump se recusou a assinar um acordo de orçamento a menos que o Congresso concordasse em destinar US$ 5 bilhões para um muro na fronteira.

Há três semanas, quase 800 mil funcionários federais, incluindo controladores de tráfego aéreo e membros da guarda costeira, não recebem seus salários.

“No curto prazo, se o fechamento do governo não durar muito, em geral eles não deixam uma grande marca na economia”, disse Powell.

O presidente do Fed também estava preocupado com a falta de estatísticas econômicas importantes durante a paralisação do governo, que a organização usa para medir a temperatura da economia.