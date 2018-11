Fed mantém juros estáveis e diz que economia avança como previsto

Washington – O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis nesta quinta-feira, 8, e disse que os fortes ganhos em curso no mercado de trabalho e gastos de consumidores mantiveram a economia no caminho previsto.

Os mercados financeiros esperavam que o Fed mantivesse sua taxa de juros estável na atual faixa de 2 a 2,25 por cento. A decisão foi unânime nesse sentido.

“O mercado de trabalho continuou a se fortalecer e a atividade econômica tem crescido em um ritmo forte”, disse o Fed em seu mais recente comunicado de política monetária, deixando intacto seu plano de continuar a elevar juros gradualmente.

O comunicado refletiu pequenas mudanças na perspectiva do banco central dos EUA para a economia desde a última reunião de política monetária em setembro, com a inflação próxima de sua meta de 2 por cento, o desemprego caindo e os riscos para a perspectiva econômica aparentemente equilibrados.

Os membros votantes de política monetária, no entanto, notaram que os investimentos de empresas se “moderaram em relação ao seu ritmo rápido mais cedo neste ano”, uma possível limitação do crescimento econômico futuro.