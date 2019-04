Fed está “paciente”, avalia política de carteira de títulos, mostra ata

Washington – Os membros do Federal Reserve debateram como gerenciar a forte carteira de títulos do banco central dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que concordaram em ser pacientes sobre qualquer mudança na política monetária, de acordo com a ata da reunião de março.

A ata, divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que o Fed via a economia dos EUA resistindo à desaceleração econômica global, e os membros deixaram claro que não viam recessão para os EUA nos próximos anos.

Mas algumas autoridades disseram que podem mudar de ideia sobre se o próximo movimento do Fed deveria ser elevar ou reduzir os juros.

“Vários participantes notaram que suas visões sobre a faixa apropriada de meta para a taxa de juros poderia mudar para uma outra direção com base nos dados recebidos”, de acordo com o documento.

Embora as autoridades tenham destacado que o mercado de trabalho dos EUA parece forte, algumas demonstraram preocupação sobre a fraqueza e disseram que uma “deterioração” da economia dos EUA pode ser amplificada por altas cargas de dívidas em empresas norte-americanas.

O Fed adotou uma postura bem menos agressiva na reunião de março, sinalizando que não elevará os juros este ano em meio à desaceleração da economia e anunciou um plano para acabar com o programa de redução do balanço até setembro.

Uma parte significativa da discussão foi dedicada a como reduzir o balanço do Fed e como gerenciá-lo quando esse processo acabar.

Alguns membros sugeriram que o Fed deveria discutir os custos e benefícios de novas ferramentas para reduzir a demanda por reservas estacionadas no banco central dos EUA, de acordo com a ata.