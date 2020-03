Fed está atento ao surto e pode voltar a agir, diz Bullard

Bloomberg — O banco central dos Estados Unidos está disposto a agir novamente caso necessário para proteger a economia do impacto do coronavírus, disse o presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, James Bullard.

“Posicionamos corretamente a taxa de juros, considerando o que sabíamos”, disse Bullard em entrevista à Bloomberg Television na sexta-feira, fazendo referência ao corte de 50 pontos-base de emergência do Fed na terça-feira. “Tudo está sobre a mesa. Estamos dispostos a fazer mais. Mas estamos monitorando a situação. Podemos agir a qualquer momento.”

Os mercados financeiros registraram fortes perdas nesta semana. Investidores tentam precificar as consequências do vírus, que infectou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo e causa estragos significativos na atividade econômica da China, onde a epidemia se originou, e em outros lugares. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram para um nível recorde: o retorno da nota de 10 anos chegou a atingir 0,69%.

Agora, investidores esperam que autoridades do Fed reduzam a taxa de referência em pelo menos outros 50-pontos base na próxima reunião de política monetária que já estava agendada para os dias 17 e 18 de março.

“Só não quero que as pessoas se concentrem tanto nesse dia em particular, porque o FOMC já mostrou, Jay Powell já mostrou, que podemos atuar entre as reuniões ”, disse Bullard, em referência ao presidente do Fed. “Se chegarmos à reunião de março e não quisermos atuar nesse dia em particular, tudo bem. Mas, então, 10 dias depois as coisas podem ter piorado e talvez você decida atuar.”

Bullard disse que se sente encorajado pelos sinais de que a China dá sinais de estabilização e de que a economia chinesa pode começar a se recuperar no segundo trimestre. O surto da gripe de Hong Kong terminou cedo porque as autoridades tomaram muitas medidas para conter o vírus, acrescentou. O efeito do vírus deve ser temporário em outros países, como nos EUA, onde há um sólido sistema de saúde, disse.

“Existem riscos de baixa para o crescimento”, disse Bullard. “Parece que os mercados estão precificando no pior dos casos.”