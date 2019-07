Fed descumpre meta de inflação há 10 anos, diz presidente do BC de Chicago

Chicago – O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, disse nesta terça-feira (16) que o Fed, espécie de Banco Central dos Estados Unidos, precisa baixar as taxas de juros para “ratificar” seu compromisso com uma meta simétrica de inflação de 2%.

Depois de descumprir o objetivo por uma década, “2,25% (de inflação) ou um pouco mais seria apropriado”, disse Evans. “Estamos há dez anos em expansão econômica”, acrescentou.

Agentes financeiros já dão por certo que o Federal Reserve cortará os juros ainda neste mês, mas dados econômicos mais fortes podem elevar apostas de um corte mais acentuado que o esperado.