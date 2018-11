Fed de Atlanta reduz perspectiva de crescimento do PIB dos EUA

Nova York – A economia dos Estados Unidos está se expandindo a uma taxa anualizada de 2,8% no quarto trimestre, com base nos dados de vendas no varejo doméstico de outubro, mostrou o modelo de previsão GDPNow do Federal Reserve (Fed) de Atlanta.

Isso é mais lento frente o ritmo de 2,9%para o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre que o programa do Fed de Atlanta havia calculado em 9 de novembro.

O Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira que as vendas no varejo nos EUA aumentaram 0,8% no mês passado, em comparação com uma queda de 0,1% em setembro.

As vendas em agosto também foram mais fracas do que se pensava anteriormente.