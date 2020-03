Fed, banco central americano, corta taxa de juros para até 0,25%

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, anunciou neste domingo, 15, um corte de um ponto percentual na taxa de juros do país. A taxa americana ficou agora entre zero e 0,25%.

Os juros americanos estavam até então entre 1% e 1,25%. O último corte feito pelo Fed havia sido feito há menos de duas semanas, em 3 de março, em reunião emergencial devido aos impactos do novo coronavírus. Na ocasião, o comitê de política monetária do banco cortou a taxa em meio ponto percentual — antes do corte, os juros estavam entre 1,5% e 1,75%.

No corte deste domingo, o comitê responsável afirmou em nota que “o surto de coronavírus prejudicou as comunidades e distorceu a atividade econômica de muitos países, incluindo dos Estados Unidos”.

O Fed também lançou um pacote de 700 bilhões de dólares para amenizar os efeitos do coronavírus na economia.