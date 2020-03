Fed anuncia programa de recompra de títulos para bancos centrais

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou nesta terça-feira, 31, um novo programa de recompras de títulos para ampliar a liquidez no sistema financeiro em meio à pandemia do novo coronavírus, dessa vez voltado a outros bancos centrais.

Por meio do programa, que entra em vigor em 6 de abril com duração prevista de seis meses, autoridades monetárias com contas abertas no Fed de NY poderão vender seus títulos do Tesouro americano para o BC dos Estados Unidos em troca de dólares.

De acordo com o comunicado do Fed, a nova medida, associada ao recente anúncio de linhas de swap cambial com diferentes bancos centrais, incluindo o brasileiro, tem o objetivo de aliviar as tensões dos mercados globais.