Fed anuncia operações diárias swap cambial com mais 5 bancos centrais

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira, 20, uma ação coordenada com outros cinco bancos centrais para garantir a oferta de liquidez por meio de operações de swap cambial. As entidades envolvidas são o Banco do Canadá, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) o Banco do Japão (BoJ), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Nacional da Suíça.

O Fed informa em comunicado que almeja melhorar a eficácia das linhas de swap cambial para fornecer financiamento em dólar. Para isso, os bancos centrais envolvidos concordaram em aumentar a frequência das operações com vencimento de 7 dias de semanais para diárias.

“Essas operações diárias começarão na segunda-feira, 23 de março de 2020, e continuarão pelo menos até o fim de abril”, informa o comunicado. “Os bancos centrais também continuarão a realizar semanalmente operações com vencimento de 84 dias”, diz ainda o texto.

O BC dos EUA comenta que as linhas de swap entre bancos centrais são instrumentos já disponíveis e em circulação, que servem como um suporte importante à liquidez a fim de reduzir tensões na oferta de crédito a empresas e pessoas físicas, tanto no país como no exterior.

O texto não menciona, mas a medida é adotada em um momento de turbulências nos mercados internacionais, por causa do coronavírus e dos impactos da pandemia na economia global.