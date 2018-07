Fed alerta que incerteza comercial pode reduzir investimentos

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) alertou nesta quinta-feira (5) que os riscos e incertezas causados pelas tarifas e políticas comerciais restritivos podem afetar os investimentos e a confiança das empresas.

O Fed citou a crescente preocupação entre os empresários sobre as políticas domésticas e externas, bem como o encarecimento de produtos como aço e alumínio.

A ata da reunião de política monetária do Fed dos dias 11 e 12 de junho – na qual aumentar as taxas de juros – também mostra que os membros do organismo acham que é “apropriado” manter o aumento dos juros.

O Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) também surpreendeu os mercados financeiros no mês passado ao dar sinais de aumentos das taxas neste ano para conter as pressões inflacionárias. Contudo, também disse que quer que a economia continua crescente e gerando mais empregos.

“Muitos participantes (das reuniões do FOMC) alertaram que a incerteza e os riscos associados à política comercial se intensificaram e que essas incertezas e riscos podem ter eventuais efeitos negativos na confiança das empresas”, diz a ata.