Fed afirma que vai continuar com aumento “gradual” da taxa de juros

Washington – O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, insistiu nesta terça-feira que “o melhor caminho” para a política monetária nos Estados Unidos é “continuar” com o aumento “gradual” da taxa de juros, que atualmente está na categoria entre 1,75% e 2%.

“Com um forte mercado de trabalho, a inflação próxima da meta e os riscos para as perspectivas em geral equilibrados, o Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed acredita que – por enquanto – o melhor caminho é continuar com o aumento gradual das taxas de juros”, disse Powell em um comparecimento no Comitê Bancário do Senado dos EUA.

O banco central americano elevou em duas ocasiões a taxa de juros neste ano e indicou que existe a possibilidade de dois aumentos adicionais até do fim deste ano.

Powell ressaltou que o Fed sabe que, “por um lado, aumentar a taxa de juros muito lentamente pode levar a uma maior inflação” e “por outro, se isso for feito rápido demais, a economia poderia perder força e a inflação se situaria de maneira persistente abaixo da meta”.

A economia americana segue mostrando sinais de boa saúde e espera-se que mantenha seu ritmo de crescimento “sólido” ao longo de 2018, segundo o presidente do Fed.

O desemprego nos EUA está em 4% e o índice de preços ao consumidor superou a meta anual de 2% nos últimos meses, depois de anos abaixo da mesma.

A próxima reunião do Fed sobre política monetária vai acontecer nos dias 31 de julho e 1º de agosto.