Fazenda liberará R$ 1,5 bi para restos a pagar de ministério

Brasília – O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, disse nesta quinta-feira, 10, após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, que o Ministério da Fazenda vai liberar recursos para a pasta arcar com débitos de restos a pagar.

“Aproveitando a reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o ministro da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações R$ 1,5 bilhão voltado para quitação de restos a pagar”, disse, após reunião que reinstalou o Conselho.

“Isso é muito positivo e esperamos que possam vir mais recursos ao longo das próximas semanas e próximos meses”, completou.

Kassab salientou o convênio assinado nesta quinta com o Ministério da Saúde e disse que, ao longo do tempo, essa parceria vai permitir uma integração do Sistema SUS.

O ministro disse ainda que Temer anunciou o aporte de R$ 654,3 milhões para 101 projetos selecionados pelo Programa de Institutos Nacional de Ciência e Tecnologia (INCTs).

Além disso, foram anunciados R$ 68 milhões para o CNPq, que deve beneficiar cerca de 3.300 pesquisadores de todo o País.