Faturamento de redes de farmácias cresce 9% em 2017

São Paulo – As vendas de farmácias do país subiram quase 9 por cento no ano passado, para 44,4 bilhões de reais, informou nesta segunda-feira a Abrafarma, associação que representa 26 grandes redes do setor no país.

O crescimento foi impulsionado pela venda de remédios de prescrição médica, disse a entidade em comunicado. O comércio de medicamentos totalizou 30,23 bilhões de reais, aumento de 9,34 por cento sobre um ano antes.

Já a venda de produtos “não medicamentos” (itens de higiene, cosméticos, perfumaria e conveniência) contabilizou 14,17 bilhões de reais, expansão de 7 por cento na comparação anual.

“A recuperação da economia e a retomada do consumo das famílias marcará novamente uma alta na demanda por itens de bem-estar e conveniência, contribuindo para aumentar a participação das associadas com avanços de dois dígitos”, afirmou o presidente-executivo da Abrafarma, Sergio Mena Barreto.

O segmento de medicamentos genéricos, disputado por empresas como Hypera Pharma e EMS, teve expansão de 6,4 por cento nas vendas, para 5,25 bilhões de reais, segundo a Abrafarma, que representa redes como RD, Pague Menos e Panvel.

Segundo a Abrafarma, em 2017 o número de lojas do aumentou 7,05 por cento, passando de 6.763 pontos de venda para 7.240 unidades.